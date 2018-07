La selección de Uruguay se enfrentará este viernes a Francia por los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 . Sin duda, es un duelo que empezó a 'calentarse' una semana antes y trajo respuestas 'picantes'.



Luis Suárez se enteró que Antoine Griezmann le había dedicado un fuerte mensaje a la selección uruguaya tras el Argentina vs Francia . El jugador del Atlético Madrid y que tiene una muy buena amistad con el uruguayo Diego Godín manifestó que el juego 'charrúa' era basura.



"Se tomarán su tiempo, se caerán, irán al árbitro. Así es como juegan. Veremos algunos videos, pero tendremos que estar preparados porque el juego sera una basura. Querrán que juguemos de su lado, pero tendremos que mantener la calma y jugar en su defensa", dijo el 'galo'.

Uruguay vs. Francia: Antoine Griezmann criticó sin piedad y tildó de "basura" el juego charrúa (Video: ESPN)

A lo que Luis Suárez , se tomó el tiempo para dedicarle una respuesta tras su entrenamiento en Nizhny Novgorod. El líder de la selección sudamericana fue duro y no le tembló la mano para hablar del francés.



"Antoine por más que diga que es medio uruguayo, es francés y no sabe lo que es el sentimiento uruguayo. Él no sabe la entrega que tenemos para triunfar en el fútbol con los pocos que somos. Tendrá sus costumbres y su forma de hablar uruguayo, pero nosotros sentimos de otra manera", declaró a Teledoce Uruguay .

Luis Suárez habló sobre Antoine Griezmann: "Por más que él diga que es medio uruguayo, es francés y no sabe la entrega y el esfuerzo que hacemos los uruguayos desde chicos para poder triunfar en el fútbol". #MundialxLaTele 🇺🇾⚽️💪 pic.twitter.com/BuO9TTaqO8 — Teledoce 📺 (@teledoce) 3 de julio de 2018

Por otro lado, el jugador del Barcelona también habló sobre la posible ausencia por lesión de Edinson Cavani y lo que significaría para Uruguay .



"Lo que significa él, tanto para mi juego como para el del equipo, es esencial por la clase de jugador que es y por lo que ha demostrado en todos los partidos de la selección y por el momento actual", comentó.



Asimismo, también se refirió sobre Kylian Mbappé , el jugador francés más en forma después de su estelar actuación ante Argentina, en la que marcó dos goles y provocó un penalti.



"Todo el mundo sabe que es un gran jugador. Es un importante jugador para Francia, pero tenemos una buena defensa para intentar controlarle", finalizó.