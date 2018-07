Uruguay vs Francia: Luis Suárez hizo esta revelación sobre presencia de Edinson Cavani [VIDEO y FOTOS]

Luis Suárez cargará este viernes la responsabilidad del gol sobre su espalda, luego de conocer que la lesión de su compañero, Edinson Cavani , le impedirá hacerle frente a la selección de Francia por los cuartos de final del Rusia 2018 .



Luis Suárez, confesó ante los periodistas de su país, algo que los hinchas de Uruguay no querían escuchar. "Me incluyo en los tres millones de uruguayos que esperan que Edinson Cavani juegue. Pero es complicada esta lesión y son pocos días para recuperarse, por eso veo difícil que esté. Edi va a poner entrega y esfuerzo, pero tampoco depende mucho de él recuperarse", contó uno de los goleadores de Rusia 2018 .



Edinson Cavani no estuvo en cancha en el entrenamiento del martes en el Borsky Sport Centre de Niznhy Nóvgorod. Tampoco lo estuvo hoy, situación que lo pone lejos del partido ante Francia por los cuartos de final de Rusia 2018 .



Luis Suárez reveló que lesión de Edinson Cavani no lo dejaría estar frente Francia

Luis Suárez y Christian Rodríguez, o en su defecto, Cristhian Stuani, serán los encargados del gol ante Francia, tras la ausencia de Edinson Cavani , quien solo realizó ejercicios en el gimnasio y luego una sesión de fisioterapia. Lo único que alienta a al entrenador de Uruguay es que la lesión de su delantero no es un rotura fibrilar y podría tenerlo en un posible cortejo por las semifinales de Rusia 2018, de superar a Francia.



La selección uruguaya no ha perdido la alegría en los entrenamientos en la ciudad de Bor, límite con Nizhny Novgorod. Los pupilos del 'Maestro', Óscar Tabárez, siguen preparando su partido de cuartos de final del Mundial frente a Francia, y superar el poderío de sus figuras como Kylian Mbappé y Antoine Griezmann.