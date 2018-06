Uruguay vs Francia EN VIVO HORA Y CANAL TV. Los 'charrúas' se enfrentarán a los 'galos' en el Estadio de Nizhni Nóvgorod por los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 .



La selección de Uruguay logró la clasificación tras vencer a Portugal en un partido con muy pocas situaciones de gol y donde el nerviosismo estuvo a flor de piel durante los noventa minutos. La preocupación para el equipo del 'Maestro' Oscar Washignton Tabárez es la molestia muscular que sufrió Edinson Cavani durante los noventa minutos.

Gol Cavani: Uruguay vs Portugal (Autor: FIFA | Fuente: DirecTV)

Uurugay vs Francia se enfrentarán por los cuartos de final de Rusia 2018 el viernes 6 de julio a las 09:00 a.m. (hora peruana).



Argentina: 11:00 a.m.

Colombia: 09:00 a.m.

Ecuador: 09:00 a.m.

México: 09:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

España 7:00 p.m.

Uruguay: 11:00 m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Estados Unidos: 7:00 a.m. (Los Angeles), 09:00 a.m. (Chicago), 10:00 a.m. (Washington), 10:00 am (Nueva York), 10:00 am (Miami)

Francia , por su parte, venció en un partido categórico a Argentina por 4-3. La genial actuación de Mbappé y Paul Pogba generaron la pronta eliminación de la 'albiceleste' con Lionel Messi a la cabeza. Los dirigidos por Didier Deschamps pudieron hacer funcionar su mediocampo en adelante para generar jugadas y tener ocasiones de gol. Seguramente, ante Uruguay será un partido de ida y vuelta con muchos tantos.

Francia 4-3 Argentina: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: FIFA TV)

¿Dónde se jugará Uruguay vs Francia? El Estadio de Nizhni Nóvgorod es el escenario escogido para uno de los partidos de cuartos de Final de Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Uruguay vs Francia? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



