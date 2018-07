Uruguay vs. Francia EN VIVO Canales del mundo . La selección charrúa sin su 'matador', pero con la puntería del pistolero Luis Suárez enfrentan este viernes 6 de julio a la poderosa Francia mandó a su casa a un sudamericano en octavos de final del Mundial y en esta ocasión quiere repetir la historia. El duelo de cuartos de final de Rusia 2018 se jugará en el estadio Nizhny Novgorod.



Si el equipo galo quiere seguir avanzando a semifinales del Mundial primero deberá idear la forma de tirarse abajo el muro imbatible de la defensa de Uruguay que en esta Copa del Mundo ha demostrado ser la menos abatida y la más sólida de la fase de grupos.



Kylian Mbappé y Antoine Griezmann prometen un duelo espectacular en el Uruguay vs. Francia , pero Luis Suárez ha asegurado que aún sin Edinson Cavani irán con todo por la clasificación a semifinales de Rusia 2018.

Aunque Edinson Cavani estuvo en el último entrenamiento de la selección de Uruguay , el goleador estaría casi descartado para el partido ante Francia . "Hay que tener 24 horas de paciencia, nada más", dijo el 'Maestro' Oscar Tabárez, quien trató de generar intriga entre la prensa extranjera, sobre todo la francesa.



Otra opción que elegiría Tabárez para reemplazar a Edinson Cavani en el Uruguay vs. Francia sería reforzar el mediocampo con Cristian Rodríguez.

En tanto, para Francia tal parece que su máxima preocupación es Edinson Cavani y no los demás integrantes de los uruguayos. "Preparo a mi equipo para el caso de que esté Cavani", dijo el técnico galo Didier Deschamps, aunque matizó que también evalúa otras opciones sin el 'Matador' en la cancha.



Asimimo, Oscar Tabárez de Uruguay se aferró a la esperanza: "Sería maravilloso, no por el sólo hecho de llegar tan lejos (...) sino por derrotar a un gran equipo".

URUGUAY VS. FRANCIA: Probables alineaciones



Uruguay: Fernando Muslera - Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Diego Laxalt - Nahitán Nández, Lucas Torreira, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur - Luis Suárez y Cristhian Stuani (o Edinson Cavani). DT: Oscar Tabárez.



Francia: Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Samuel Umtiti, Raphael Varane, Lucas Hernández - N'Golo Kanté, Paul Pogba, Corentin Tolisso - Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud. DT: Didier Deschamps.



Árbitro: Néstor Pitana (ARG)