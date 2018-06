Uruguay vs Portugal EN VIVO Día, hora y canal por los Octavos de Final del Mundial de Rusia 2018

Uruguay vs Portugal EN VIVO HORA Y CANAL TV . Los 'charrúas' se enfrentarán a los portugueses en el Olímpico de Sochi por los Octavos de Final del Mundial de Rusia 2018 .



La selección de Uruguay logró vencer a Rusia por 3-0 con una magnífica actuación de Luis Suárez y Edinson Cavani . Los dirigidos por el 'Maestro' Óscar Washington Tabárez se enfrentaron con la revelación del Grupo A pero se terminaron imponiendo con su solidez defensiva y su capacidad goleadora.



Sin dudas, Uruguay logró vencer a Egipto, Arabia Saudita y Rusia en sus primeros tres partidos del Mundial y deberá demostrar su poderío ante una selección europea. Un partido fuerte, duro y que seguramente se definirá por detalles. Los uruguayos quieren superar lo hecho en Brasil 2014 y deberán imponerse como a de lugar.

Uruguay 3-0 Rusia: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: DirecTV)

Uruguay vs Portugal se enfrentarán por los Octavos de Final de Rusia 2018 el sábado 30 de junio a la 01:00 p.m. (hora peruana) .



Argentina: 3:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)

La selección de Portugal llega con puntaje perfecto tras derrotar en la última fecha a Irán. Dependiendo únicamente de la individualidad de Cristiano Ronaldo , los 'lusos', fueron protagonistas de la primera fase del Mundial de Rusia 2018.



Los dirigidos por Fernando Manuel Costa Santos tratarán de obtener la victoria en estos duelos directos para llegar lo más lejos posible en Rusia 2018. Sin duda, los portugueses quieren superar el tercer puesto en Alemania 2006 y saldar la deuda de Brasil 2014, cuando quedaron eliminados en fase de Grupos.



Portugal 1-0 Marruecos: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: SIC Noticias)

¿Dónde se jugará Uruguay vs Portugal? El Estadio Olímpico de Sochi con capacidad para 48 mil espectadores es el escenario escogido para uno de los partidos de Octavos de Final del Mundial Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Uruguay vs Portugal? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



¿Quieres seguir el Uruguay vs Portugal vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del Mundial Rusia 2018 donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



En Trome.pe/Mundial tendrás todo el fixture, día a día todos los partidos que se jugarán, minuto a minuto, goles, jugadas, la polémica y todas las noticias de tus estrellas favoritas del fútbol Mundial, en especial de la selección peruana.