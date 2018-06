Uruguay vs Rusia : EN VIVO ONLINE TV El cuadro charrúa enfrenta a los anfitriones este lunes en el estadio Samara Arena por la fecha 3 y última del Grupo A del Mundial Rusia 2018. Uruguay y Rusia buscan el liderato de la serie. (9:00 a.m. hora peruana) (TV: Latina y DirecTV)



Se enfrentan los dos equipos clasificados del Grupo A en el Uruguay vs Rusia . La consigna es mantener el invicto sin perder de la mira los octavos de final del torneo.



De cara al Uruguay vs Rusia , los locales buscan ratificar su sensacional momento tras conseguir goleadas y la clasificación ante Arabia Saudita (5-0) y Egipto (3-1), lo que le valió en que se transforme en el protagonista.



Uruguay vs Rusia definirá no solo el primer lugar del Grupo A, también decidirá la ubicación de los primeras selecciones en octavos de final. Es decir, el primero de la serie enfrentará al segundo del B, y viceversa.



Ambos equipos empatados en puntaje en la previa del Uruguay vs Rusia pero con significativa diferencia de goles a favor de los anfitriones (+7 DG) lo que inclina la balanza en caso el partido quede empatado.

Solo un triunfo de los charrúas en el Uruguay vs Rusia podría darles el primer lugar del Grupo A. En tal caso, España, Portugal e Irán en el Grupo B podrían ser sus posibles rivales. Tres selecciones con opciones intactas para clasificar a octavos. (1° A vs 2° B y 1°B vs 2°A)



Asimismo, el Uruguay vs Rusia aguarda el despertar goleador de la estrella Edinson Cavani y la consolidación de cara a la red de Luis Suárez. Los charrúas ganaron sus dos partidos anteriores pero todavía con un juego que genera dudas.



“No estamos acostumbrados a empezar el grupo del Mundial así, de esta manera. Precisamos de una selección que nos dé un sacudón para sacar eso que tiene la selección de Uruguay adentro”, dijo Maxi Pereira en ese sentido, en la previa del Uruguay vs Rusia.

Alineaciones posibles del Uruguay vs Rusia :



Uruguay: Muslera, Cáceres, Godín, Varela, Giménez, Rodríguez,

Sánchez, Vecino, Bentancur, Suárez y Cavani.

Rusia: Akinfeev, Ignashevich, Fernandes, Kutepov, Zhirkov , Samedov, Gazinskiy, Cheryshev, Zobnin, Golovin y Dzyuba.

