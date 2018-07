Will Smith dio una conferencia de prensa y se puso como loco. El carismático actor les jugó una broma a los periodistas presentes en presentación de la ceremonia de clausura de Rusia 2018 junto a Nicky Jam y Era Istrefi .



Sin duda, Will Smith le robó el show a Nicky Jam, e hizo de las suyas ante los periodistas. De pronto comenzó a nombrar a todos a gritos y luego simuló que se iba de la conferencia, desatando la risa de todos los asistentes.



Will Smith compartió la conferencia con el reggaetonero Nicky Jam y con la cantante kosovar Era Istrefi, con quienes interpreta la canción “Live it Up”.



Will Smith , también aseguró que le encanta Cristiano Ronaldo y defendió a Neymar de las críticas por sus presuntas simulaciones en el terreno de juego.



"Tengo una buena relación con Neymar. Hizo un trabajo espectacular. A veces, uno tiene días buenos y días malos. Un día haces 'Independence Day' y otro 'Wild, Wild West'", comentó Will Smith en rueda de prensa en el estadio Luzhnikí.

Así fue broma desenfadada de Will Smith :

Will Smith opacó a Nicky Jam: Se volvió loco en conferencia y troleó a periodistas de Rusia 2018

Will Smith , que compareció junto al trofeo de la Copa Mundial, también declinó entrar a valorar la "actuación" de Neymar desde el punto de vista de un actor profesional, como le propuso un periodista brasileño.



"Brasil es uno de mis equipos favoritos. De pequeño, me gustaba mucho Pelé", apuntó. A su vez, los periodistas le preguntaron por el jugador "más guay" del Mundial y el cantante y actor no dudó al responder: Cristiano Ronaldo.



"Me encanta ese chico. Sólo nos vimos una vez. Tiene un gusto y un estilo impecables", contestó. Smith consideró que el momento más memorable del Mundial fue cuando el portero croata, Danijel Subasic, se lesionó en el muslo, pero siguió jugando y detuvo el primer lanzamiento en la tanda de penaltis.



"¡Fue algo impresionante! ¡Cómo es posible que pueda jugar!", indicó. Con respecto a la ceremonia de clausura, aseguró que era un "honor" participar en "el evento más importante del fútbol mundial. El Mundial es uno de esos raros momentos de armonía global. Cuando Nicky Jam me lo propuso, no lo pensé dos veces", apuntó.



Además de Smith, en la rueda de prensa estaba Jam y la intérprete kosovar Era Istrefi, quien aseguró que para ella "fue increíble" cuando marcaron los helvéticos-kosovares Xherdan Shaquiri y Granit Xhaka en el partido entre Suiza y Serbia.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.