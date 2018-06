Zlatan Ibrahimovic fue ovacionado y aclamado por los hinchas en el Alemania vs México | FOTOS

Zlatan Ibrahimovic desató la alegría, ovación y cariño de toda la hinchada que acudió a ver el partido entre Alemania y México por el Grupo F del Mundial Rusia 2018 . Sin dudas, una figura tan importante no podía ser recibida de otra manera.



Antes del incio del partido entre Alemania vs México, Zlatan Ibrahimovic , recorrió las tribunas del Estadio Olímpico de Luzhnikí para firmar autógrafos y ser aclamado por los hinchas que estaban en las tribunas.



Como parte de una campaña publicitaria y tras su salida de la selección sueca, Ibrahimovic no tiene otra manera más particular de recorrer los estadios de la Copa del Mundo.

El delantero de Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer de los Estados Unidos genera atención de todos los medios de comunicación por su manera de hablar y comunicar con ironía sus opiniones.



Esperemos que Zlatan Ibrahimovic acuda al partido que jugarán el día de mañana Suecia con Corea del Sur en su debut del grupo F del Mundial Rusia 2018.



