Zlatan Ibrahimovic señaló a los culpables por su ausencia en la selección sueca en Rusia 2018

Perú empató 0-0 ante Suecia en partido amistoso rumbo a Rusia 2018. El equipo europeo jugó un buen partido frente a la ‘Blanquirroja’, sin embargo, los ‘vikingos’ extrañaron a su máxima estrella de la década que no fue convocado al Mundial: Zlatan Ibrahimovic.



Aunque Zlatan Ibrahimovic solo estará en Rusia 2018 -con fines comerciales-, el sueco decidió hablar sobre por qué no fue convocado para el Mundial con su selección, culpando puntualmente a la prensa de su país.



"El Mundial Rusia 2018 es la gran fiesta del fútbol, la prensa dice que la selección está mejor sin mí", dijo Zlatan Ibrahimovic.



El delantero sueco no fue considerado para el Mundial Rusia 2018 por el seleccionador Janne Andersson y además de culpar a la prensa, Zlatan Ibrahimovic no pudo dejar de ser Zlatan con sus declaraciones.



"Esta es su mentalidad (de la prensa sueca): no tengo el típico nombre o actitud sueca, pero sigo siendo el mejor anotador en la historia del equipo nacional", agregó Zlatan Ibrahimovic.



Zlatan Ibrahimovic indicó que en Rusia 2018 “estarán todos los grandes jugadores, debería haber estado allí, también, pero no estaré”.



Suecia está en el Grupo F de Rusia 2018 con México, Corea del Sur y Alemania.

