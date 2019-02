Advierten que comer arroz y fideos calentados de varios días puede ocasionar la muerte

Un estudio de la revista especializada Nature Microbiology reveló que una bacteria de nombre Bacillus cereus puede alojarse en productos alimenticios como el arroz y los fideos, que si no son conservados de manera correcta podría ocasionar que la bacteria segregue una toxina, que podría producir un fallo hepático y hasta la muerte.



El estudio fue liderado por la doctora Anukriti Mathur de la Universidad Nacional Australiana, el mismo que advierte sobre el peligro de esta bacteria bastante común.



Según la publicación, de no mantener estos alimentos en las condiciones adecuadas, el Bacillus cereus puede segregrar esta tóxina, que no puede ser eliminada con el calor.

CASOS



El estudio encontró en la literatura médica, el caso de un estudiante en el 2011, que murió tras consumir pasta calentada de varios días. Según la publicación, la combinación de la Bacillus cereus con una toxina cereulida, le ocasionaron la muerte por un fallo hepático a esta víctima.



También se detalla los casos mortales de un adolescente de 17 años y un niño de 11 años que comieron fideos chino y espagueti respectivamente.

En el 2005 fue reportado el caso de cinco niños que se enfermaron por comer ensalada de fideos preparada el día anterior. Debido a que no terminaron el alimento, este fue guardado de nuevo en el refrigerador y las personas que comieron este producto sufrieron un severo cuadro de intoxicación. Un niño pequeño falleció como consecuencia de esta ingesta.



Finalmente el estudio advierte que el Bacillus cereus es altamente peligroso para personas inmunocomprometidas, bebés, ancianos y mujeres embarazadas.