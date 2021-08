Zarifa Ghafari, la primera mujer en ocupar el cargo de alcaldesa en la ciudad de Maidan Shahr en Afganistán, dijo que está a la espera de que los talibanes vayan por gente como ella y la asesinen.

Según informa la cadena CNN en base en una entrevista a inews, la mujer dijo que está recibiendo amenazas de muerte. “Estoy sentada aquí esperando que vengan. No hay nadie que me ayude a mí o a mi familia. Solo estoy sentada con ellos y con mi marido. Y vendrán por gente como yo y me matarán”, relató.

“No puedo dejar a mi familia. Y de todas formas, ¿a dónde podría ir?”, agregó Ghafari.

CNN informó que los talibanes han dicho que no van a tomar represalias contra los enemigos políticos, incluso los defensores de los derechos de las mujeres.

Los talibanes impusieron una versión estricta del islam cuando gobernaron Afganistán de 1996 a 2001.

Las mujeres no podían trabajar ni salir sin estar acompañadas por un hombre, y se prohibía a las jóvenes y niñas ir a la escuelas. A los ladrones se les cortaba las manos, los asesinos eran ejecutados públicamente y los homosexuales eran liquidados.

Los talibanes entraron el domingo a Kabul y clamaron “victoria” desde el palacio de gobierno, horas después que el presidente Ashraf Ghani huyó al extranjero en el dramático epilogo de 20 años de intervención militar extranjera y una ofensiva relámpago insurgente de tres meses.

