Alemania: Grabaron violación de su hijo y vendieron los videos a pedófilos | FOTOS  

¡Indignante! En Alemania, una mujer fue condenada a 12 años y medio de prisión por filmar la violación a su hijo por parte de su pareja, un pederasta, y luego venderlo a pedófilos en la 'web oscura', también conocida como Darknet. La sentencia fue calificada por la población como muy débil.



Durante más de dos años, entre mayo de 2015 y agosto 2017, Berrin Taha, de 48 años, y su compañero Christian Lais, de 39 años, una pareja de desempleados alemanes, propusieron a pederastas abusar del niño a través de Darknet, como se denomina la parte de internet que no está referenciada en los buscadores.



El tribunal de Friburgo condenó a la madre y al padrastro del niño a 12 años y medio de detención. En su caso, el tribual dictó además medidas para retrasar su liberación lo más posible.



La madre del niño, que hoy tiene diez años y vive con una familia de acogida, nunca explicó sus actos durante el juicio, en Alemania.



Su abogado intentó atenuar su responsabilidad argumentando la "dependencia" de la mujer de su compañero, algo que fue rechazado por el tribunal.



Según el juez Stefan Bürgelin, la motivación inicial de la madre pudo haber sido mantener su relación de pareja aunque luego también hubo "razones financieras".



El caso se dio a conocer por una denuncia anónima en 2017. Luego, las confesiones del padrastro, que ya había sido condenado por pederastia y posesión de material pornográfico con niños, llevaron al arresto de varios clientes de la pareja, entre ellos cuatro alemanes, un suizo y un español.



Christian Lais, el padrastro, pidió él mismo al tribunal que su pena contemple las medidas necesarias para pueda seguir una terapia en Alemania, aunque esto aún no fue determinado por el juez.



Justamente, este lunes el español Javier González Díaz, de 33 años, fue condenado a diez años de cárcel por haber violado al niño varias veces y filmarlo.



A cambio de más de 10 mil euros pagados a la pareja, hizo al menos cuatro veces el trayecto entre España y Friburgo para cometer sus delitos en los que el niño era "humillado, insultado, atado, enmascarado y maltratado", reveló el tribunal.



Los policías esperan que este caso les permita detener a otros pederastas, con el apoyo de videos y fotos de personas cometiendo estos delitos difundidas en Darknet.



El niño no ha tenido contacto alguno con su madre "y está bien pese a las circunstancias", según su abogado. La pareja deberá entregarle 30 mil euros por daños y perjuicios.



Los servicios de protección al menor, la justicia y la policía no han escapado a las críticas en este caso porque el padrastro, Christian Lais, tenía prohibido tener contacto directo con niños después de cumplir en 2010 su condena a cuatro años de cárcel por pederasta, sin embargo, pudo acercarse al hijo de su pareja, en Alemania.



Las advertencias de los servicios sociales de que Lais vivía bajo el mismo techo que Berrin Taha y su hijo no fueron tenidas en cuenta por las autoridades lo que ha desatado una ola de críticas contra el sistema.



