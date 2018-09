Alemania: Niño de 10 años abusa de compañero del colegio y autoridades no pueden sancionarlo

En un hecho que ha generado gran controversia en Alemania, un niño fue víctima de abuso sexual por un compañero de origen afgano, de solo 10 años, en complicidad de otros dos menores; sin embargo debido a su corta edad ninguno de ellos puede ser procesado.



El lamentable hecho ocurrió hace unas semanas cuando 38 alumnos de una escuela primaria de Berlín acudieron a una excursión en el Castillo de Krochlendorff, en Brandemburgo.



En un descuido de los profesores, el menor de 10 años, junto a otros dos estudiantes de origen extranjero, atacaron sexualmente a su víctima, informaron los medios de Alemania.



Trascendió que otros dos niños vieron lo ocurrido, pero no hicieron nada por temor a las represalias de los agresores.



Finalmente diez días después, uno de ellos tomó valor y contó lo ocurrido al trabajador social del colegio, quien denunció lo ocurrido a la policía de Alemania.



Ante ello, los menores fueron suspendidos de ir a clases. La policía realizó una investigación de lo sucedido, pero debido a que ninguno de ellos tiene 14 años no pueden ser procesados.



Esta situación ha generado gran controversia en Alemania, especialmente entre los padres de familia que temen que este caso se quede sin sanción.



Las autoridades germanas solo mencionaron que el menor abusador recibirá una terapia para tratar de corregir su conducta y no vuelva a cometer una agresión sexual. En tanto el pequeño abusado ya no desea continuar en clases, tras lo ocurrido.