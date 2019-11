¡Podría ser condenada a muerte! Sahar Tabar, la 'Angelina Jolie zombi'-como ha sido bautizada en Instagram-quien fue detenida a inicios de octubre en Teherán (Irán), acusada de insultos a la religión, incitar a la inmoralidad, blasfemia e insultar el código de vestimenta islámico, rompió su silencio desde prisión ahora que enfrenta la pena de muerte. La joven podría también ser castigada con cadena perpetua solo por querer ser famosa.

Tabar, de 22 años, concedió una entrevista a a un canal de televisión en Irán (IRTV2) desde prisión. Incluso, el medio de comunicación la puso de ejemplo acerca de "cómo la locura de hacerse famoso en las redes sociales ha arruinado una vida real".



"El sueño de mi infancia era ser famosa. Vi que la gente seguía lo que hacía y, cuando aumentaron los likes, sentí que estaba haciendo lo correcto", dijo la 'Angelina Jolie zombie', según la BBC y Gulf News.



La joven confesó que su madre fue quien le dijo que parara con la cirugías, pero no la escuchó. "A veces las palabras de un extraño o un amigo pueden ser más importantes que las de un padre", agregó Tabar.



Según la 'Angelina Jolie zombie', se dejó guiar por lo clicks en Instagram. "Si no hubiese seguido este camino, habría estado en un mejor lugar", sostuvo.



En una entrevista pasada, Sahar explicó que sus fans saben que las fotos que pone en Instagram no son "su cara real".



"Nunca pensé en parecerme a Jolie. Y tampoco quiero ser el personaje de dibujos animados ‘La novia cadáver’. Cada vez que publico una foto, hago que mi cara se vea más divertida y graciosa. Es una forma de autoexpresión, una especie de arte", dijo en ese entonces.



La 'Angelina Jolie zombie' también desmintió que se haya hecho más de 50 cirugías: "Me he operado la nariz, me he aumentado los labios y también me hice una liposucción. No veo nada terrible en las operaciones. Muchas personas se hacen este tipo de procedimientos en todo el planeta", dijo la joven, quien tiene más de 49 mil seguidores en su cuenta de Instagram y ahora está en prisión en Irán.