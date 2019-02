"No se acepta dinero de las tetas (no sea cochina)", el llamativo cartel en una tienda de abarrotes

En Argentina, Matilde Aveiro tiene una pequeña tienda de abarrotes en Paseo Mendocino de La Alameda donde aparece un llamativo cartel en la entrada: "No se acepta dinero de las tetas (no sea cochina)", repetidos en varios lugares del local. ¿Por qué lo hizo?

A Matilde Aveiro le molesta que algunas de sus clientas le paguen sacando los billetes de su escote, por lo que decidió poner el singular cartel.



"Parece un chiste pero es cierto. La gente se pone el dinero en los senos y es muy feo", dijo la mujer a Mendoza Post. A su tienda han llegado miles de curiosos para tomar foto de los carteles.



Según la mujer, algunos billetes también los recibía "hechos agua", por lo que estaba cansada de la actitud de sus clientas.



"Me criaron con otros valores, sabiendo respetar a la gente, sea quien sea. Acá a veces vienen a recargar la Red Bus y no saludan y te tiran la tarjeta. También había gente que se sacaba la plata de las medias, aunque ya no se ve tanto eso", agregó la dueña del pequeño local.



Matilde Aveiro ya ha rechazado varios billetes de esa índole: "Las mujeres se ofenden cuando no les acepto la plata. Se han ido golpeando la puerta e insultando", contó.



Pero ella no da marcha atrás y los carteles seguirán en su local: "Parece gracioso, pero no es un chiste, es verdad. Tuvimos que ponerlo así para que lo lean y se hagan una idea de lo que es", concluyó.