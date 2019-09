Fue atacada por su ex suegra a cuchillazos "en medio de un brote psicótico y alcoholizada"

Belén Gil, una periodista de la ciudad de Ushuaia (Argentina), fue atacada a cuchillazos por su ex suegra, identificada como Carla Jofré, quien ingresó al domicilio de su ex nuera "en medio de un brote psicótico y alcoholizada". La policía capturó a la mujer.

La periodista, que trabaja en la emisora de radio FM Ártika de Ushuaia, contó que Jofré llegó mientras ella estaba "pintando con acuarelas" a su vivienda ubicada en Río Ewan, del barrio Río Pipo.



Gil estaba cuidando a su hija de dos años cuando la ex suegra ingresó a la casa tras romper una ventana con un cuchillo y luego intentó matarla.



Un vecino que oyó los gritos de Gil avisó a la policía, además que ayudó a la víctima.



"Entró a mi casa, me quiso matar. Estoy muy mal, no lo puedo creer. Entre cuatro policías la tuvieron que agarrar. Ella estaba mal y yo rezaba", dijo la agredida a una radio local.



Gil comentó que el propósito de Jofré era matarla. "Fue una situación terrible. Me hizo varios cortes con el cuchillo", agregó la periodista.



La víctima fue trasladada al Hospital Regional Ushuaia, donde fue asistida, aunque está fuera de peligro.



Carla Jofré, quien es cuidadora de adultos a domicilio, fue detenida por intento de homicidio.