Argentina: Condenaron a prisión a abuelos y a tío por violar a menor de 5 años, pero fueron liberados

El Caso Baraldo ha conmociona a toda Argentina. Durante cuatro años, un menor fue abusado sexualmente por sus abuelos y por su tío. Esta semana, luego de dos meses de juicio, los autores de este abominable ataque fueron declarados culpables y sentenciados a pasar varios años en prisión.

Víctor Hugo Baraldo, su esposa Nidia Noemí Morandini y el hijo de ambos, Juan Pablo Baraldo, abusaron del menor durante cuatro años desde que el menor tenía 5.

Tras escuchar declaraciones de 25 testigos, la Justicia de Santa Fe condenó a los abuelos y al tío de la víctima a penas de entre 16 y 20 años de prisión pero ninguno fue preso. ¿Por qué? te lo explicamos.

Este lunes, el tribunal condenó a 20 años de prisión a la abuela, 18 años al abuelo y 16 al tío por hallarlos responsables de abuso sexual con acceso carnal del niño.

¿Por qué quedaron en libertad? Por cuestiones técnicas. Las penas se harán recién efectivas cuando la sentencia quede firme, es decir, cuando no se pueda interponer ningún tipo de recurso contra esta. Por este motivo, los acusados que llegaron al debate en libertad, se retiraron de la misma manera, sin ser apresados.

"Esto es irreparable pero la justicia, aunque demoró, nos escuchó. Él está bien, contenido con su hermanito, mi marido y yo. Todavía esto no terminó porque no basta con la condena. Ellos tienen que estar adentro, no afuera", comentó la madre del menor.