Insólito. Una mujer de 85 años, a quien estaban por velar porque supuestamente estaba muerta, abrió los ojos en el ataúd sorprendiendo a sus hijos, que denunciaron una negligencia por parte del Hospital Municipal de Chacabuco, en Argentina.

El pasado 21 de octubre la mujer, identificada como María Muñoz, fue certificada como muerta por el hospital tras padecer una leucemia por cinco meses. Los médicos avisaron a los familiares que la anciana había fallecido.



Ahora seguía la organización del velatorio, sin embargo, la rutina mortuoria dio un giro inesperado.



"A 10 de la noche vinieron de la cochería, se la llevaron y nos dieron la sala velatoria. Al rato, uno de los muchachos de la cochería nos llama, ella ya estaba en el cajón, y me dicen que ella estaba viva. Le tocaban el estómago y ella respiraba, obviamente con dificultad", contó Gladys, la hija de Muñoz.



Argentina

Los hijos de la anciana fueron a verla, sorprendiéndose al ver a la mujer con los ojos abiertos en el cajón, por lo que María Muñoz tuvo que volver a ser trasladado al Hospital Municipal, con vida.



"Yo no lo puedo creer, estamos shockeados. Yo vivo en Pergamino, anoche me avisan que había fallecido y al rato me dicen que resucitó en la sala velatoria. Quedamos muy mal y muy nerviosos con esto", dijo Carlos, otro de los hijos de la anciana.



Pese a esta alegría, los hijos de María indicaron que conocen el cuadro irreversible de su madre.



Por su parte, Ignacio Gastaldi, director del Hospital Municipal de Chacabuco, dijo que no sabe lo que ocurrió, aunque sostuvo que mantuvo una reunión con los médicos que intervinieron en el caso y que envió un reporte a la Asesoría Letrada de la Municipalidad, quienes serán los encargados de determinar las acciones a seguir.



"Una de las explicaciones posibles es que los signos vitales hayan disminuido tanto, que se volvieron indetectables", concluyó Gastaldi.