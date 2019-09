Dueño de radio en Argentina agrede a locutora en un programa en vivo | VIDEO

Buenos Aires. Una locutora de radio de la ciudad de San Juan en Argentina fue agredida por el dueño de la emisora en la que trabaja mientras hacía su programa, un hecho que fue transmitido en vivo y denunciado por una oyente, que llamó a la policía.

En un audio que se hizo viral en las redes sociales, se escucha cómo el propietario de FM Bohemia, Rodolfo Ridao, lanza improperios y gritos a la locutora Claudia Vázquez, mientras se estaba emitiendo, este martes, el espacio que esta conduce cada mañana.

" Basura, infeliz"; "¿qué m... tenés que hablar?"; "no le llegas ni a la suela de los zapatos, basura"; "sos una h..., callate"; "mirá, no respondo de mí" y "te voy a hacer m...", son algunas de las frases que se escucha decir, alterado, al director de la emisora.

Mientras, llorando, se oye a Vázquez suplicas como: " estoy haciendo el programa, no me trates así".

ADVERTENCIA: Este video contiene lenguaje inapropiado

Al escuchar lo ocurrido, una oyente llamó a la policía y un patrullero fue a la emisora.

La locutora presentó una denuncia por maltrato físico y verbal en la Comisaría de la Mujer y la Justicia ya investiga las acusaciones contra el empresario, que por el momento no fue detenido.

" Cuando ingresó a la radio, llegó tirando su carpeta que él siempre lleva. Tiró mate, yerba, el azúcar, a los gritos, no sabía que pasaba, y le pedí que dejara de gritar", comenzó relatando la comunicadora, que realiza diferentes funciones en la emisora, en declaraciones al canal TN.

" Cuando le dije que se terminaba el tema de Youtube (que estaba emitiéndose) y la radio iba a quedar muda, él se va a la sala de operadores y al querer cortar la transmisión hace todo el efecto contrario", añadió.

La mujer aseguró que no es la primera vez que su jefe maltrata y hostiga tanto a ella como a otros compañeros.

Por su parte, Ridao explicó su versión en una entrevista difundida por Huarpe TV, en la que tildó a su empleada de ser " muy conflictiva" y de haber calumniado a su esposa e hijos.

" El audio que ella publica está totalmente editado. No está toda la primera parte en la que yo le expreso que no iba a poder seguir así trabajando y ella empieza a insultar a todos sus compañeros, a decir que ella era la mejor y los demás no servían para nada", cuenta.

"Después me empezó a insultar a mí, me amenazó y que si ella no se seguía en la radio me iba a denunciar", añadió el propietario de la emisora, que afirmó que Vázquez es una persona "que saca muy fácil de las casillas a cualquiera".

Ridao aseveró que fue ella la que " levantó el micrófono a propósito" para que se escuchara en vivo.

" Estaba muy nervioso, dije cosas tremendas de las cuales me arrepiento", subrayó, pero remarcó que a pesar de su enfado no agredió físicamente a la locutora.

" Muchas personas se fueron de estos medios de comunicación por su forma de ser, que tiene que ver con sus calumnias", reiteró sobre la denunciante, a la que acuso de haber llegado a su empresa procedente de "un mundo complicado". "No voy a expresar a qué se dedicaba antes porque no voy a ser discriminativo", sentenció.

Tras conocerse el caso, el Consejo de Comunicadores Sociales de San Juan repudió " el accionar del señor Rodolfo Ridao" e hizo un llamado a denunciar "hechos ocurridos diariamente y que son “vox populi” pero que no tienen el marco legal que lo sostenga”.

Fuente: EFE