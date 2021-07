Dyhzy, el hijo del presidente argentino Alberto Fernández, anunció que sacará su DNI no binario. Esto luego que el Gobierno de Argentina oficializó la incorporación de la letra “X” para identificar a estas personas en el Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte.

“No me considero hombre, me considero persona no binaria”, expresó Dyhzy en un vivo que realizó en su cuenta de Instagram y según lo difundido por el Clarín. Además, pidió que no lo llamen Estanislao.

“No me gusta. Nunca en mi vida me sentí identificado con ese nombre. Por eso ni lo digo y pido que no me llamen así”, indicó.

Dyzhy agregó: “Cuando el Estado reconoce una ley, esa ley se va naturalizando. Hoy no es raro, no llama la atención, ver a una pareja homosexual casándose desde que se aprobó el matrimonio igualitario. Este tipo de derechos es necesario que primero sean reconocidos por el Estado”.

En ese sentido, Dyhzy continuó: “Más allá de que falta, la gente tiene que deconstruirse, más gente lo va naturalizando. Obviamente que existe gente del mal: transfóbica, homofóbica”.

En los comentarios, un usuario consultó a Dyzhy acerca de si no binario significa que una persona no se identifica “con ningún género”.

“Hay como distintos tipos de géneros dentro del espectro: hombre, mujer, no binario, queen, género fluido”, respondió.

“X” para las no binarias

Argentina permitirá que las personas “no binarias”, es decir, que no se reconocen con el género femenino ni masculino, se identifiquen en su Documento Nacional de Identidad (DNI) y pasaportes con una “X”.

Con esta inédita iniciativa, el país se convierte en el primero de Latinoamérica que habilita el mencionado derecho.

“Vamos poquito a poquito haciendo posible lo que parecía imposible, y cada día estamos más cerca del ideal, que va a ser cuando todos y todas seamos ‘todes’ y a nadie le importe el sexo de la gente”, aseveró el presidente argentino, Alberto Fernández, en un acto en Buenos Aires en el que se entregaron a tres personas los tres primeros documentos con la nueva normativa.