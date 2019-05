Empleada municipal fue despedida de su trabajo por vender videos íntimos que hacía para que le alcance el salario.

La inspectora de Control Ciudadano de la municipalidad de La Plata(Argentina), Sonia Pellizzari, de 28 años de edad, denunció que fue despedida de su trabajo porque se difundió un video íntimo que realizó y que era solo para mayores de edad. La joven indicó que la dependencia conocía de su trabajo extra, el cual servía para que le alcance el salario.

Sonia Pellizzari trabajaba hace ocho años en el área administrativa de Control Ciudadano. Sin embargo, el pasado 1 de mayo, le indicaron que no tenía que presentarse a trabajar, lo que llamó su atención, así que decidió investigar hasta enterarse el trasfondo.



Según Sonia Pellizzari, cuando le llegó la carta de despido no explicaron los motivos del mismo, solo que la decisión la tomaron desde la administración del Palacio Municipal de La Plata.



"Me informaron que me echaron por un video que dura 2 minutos y que tiene más de un año. Es algo de mi vida privada. No cometí ningún delito", comentó la joven al diario Crónica.



Así, Pellizari también informó al diario El Día de La Plata, que ella no viralizó el material, aunque la dependencia conocía lo que hacía en sus horas libres para que el salario mensual le alcance.



Desde el Control Ciudadano de la Municipalidad de La Plata indicaron que Pellizari fue despedida porque tenía "alto ausentismo" y que la decisión de la expulsión se basó en eso.



Tras la denuncia de Pellizari se difundió que había la posibilidad de reincorporarla, pero esa hipótesis está totalmente descartada.



Por su parte, Sonia Pellizzari indicó que seguirá haciendo sus videos íntimos, pues no le hace "daño a nadie", además de realizar shows que se que se emiten por internet (a través de webcam).