Una mujer fue capturada por llevar cocaína en sus partes íntimas, sin embargo, días después de la liberaron por un insólito motivo-y gracias a la defensa de sus abogados-, en Mendoza (Argentina).

Valeria Díaz Quispe estaba rumbo a Mendoza con su esposo cuando la policía detuvo el vehículo para un control rutinario. La mujer entregó sus documentos, pero las autoridades policiales se percataron que su marido había estado involucrado en narcotráfico.



Los oficiales hicieron descender a la pareja, y le revisaron sus prendas íntimas. Pese a no encontrar nada, decidieron revisar las partes íntimas de Díaz Quispe, quien se encontraba muy nerviosa.



Al revisarla hallaron una bolsa de nylon que contenía 100 gramos de cocaína, por lo que fue detenida. Días después le imputaron un delito de transporte de estupefacientes que prevé de 4 a 15 años en Argentina, pero los abogados de la mujer tenían un as bajo la manga.



Los letrados argumentaron que para una requisa de tal grado se necesitaba una orden de un juez, por lo que solicitaron que se declare nula la intervención.



Los testigos declararon que no vieron el procedimiento de la requisa, sino que bajaron cuando los policías ya habían obtenido la droga.



Gracias a esto, la acusada fue puesta en libertad.



Los jueces consideraron que los agentes pudieron solicitar la autorización a un magistrado por teléfono para hacer la requisa.