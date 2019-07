Encontró a su compañero de trabajo con su novia y le cortó el miembro viril con un machete

En Jujuy (Argentina), la policía detuvo a un joven de 18 años tras ser acusado de cortar el miembro viril a un compañero de trabajo, a quien encontró teniendo sexo con su novia, una joven de 16 años.

Según El Tribuno de Argentina, el ataque ocurrió en la localidad de Palma Sola, en Jujuy. Tanto la víctima como el agresor, identificado como Daniel Quiroz, laboraban en un taller mecánico. Tras el ataque, el agredido, de 32 años-de quien no han dado su nombre-está internado en estado muy grave.



Además de la amputación de sus genitales, el joven lo golpeó varias veces en la cabeza, por lo que se desconoce si vivirá para denunciar la agresión.



Las fuentes policiales informaron que Quiroz pasó la noche con su novia en una habitación adentro del taller, sin embargo, después de unas horas, se levantó y ya no la encontró al lado.



Quiroz oyó ruidos en un cuarto contiguo, cuando fue a ver qué sucedía, halló a su novia teniendo relaciones con su compañero de trabajo.



Quiroz agarró un fierro grande y golpeó en la cabeza a su compañero repetidas veces, hasta que se desmayó. Luego, agarró un machete y le cortó el miembro viril.



Aunque el atacante huyó del lugar, junto a su pareja, a bordo de una motocicleta, la policía de Jujuy logró capturarlo después de unas horas.



Por su parte, el herido fue rescatado por otro compañero de trabajo que ingresó a laborar más tarde. Fue llevado en un auto al hospital más cercano.



Quiroz aún no ha declarado en el juicio. También se intentara establecer si el agredido cometió abuso contra la adolescente, quien es menor de edad.