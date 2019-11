Escolar recibió patada en el pecho y horas después falleció en el hospital

Lautaro Cardozo, un niño de 12 años, falleció en un hospital deArgentina tras recibir una patada en el pecho en una pelea con su compañero en el colegio. El menor no le contó nada a su madre sobre lo sucedido, pero en la madrugada del pasado viernes 25 de octubre se desmayó y comenzó a sangrar en la boca y en la nariz. El escolar fue llevado Hospital San José de Campana, donde falleció.



Según Clarín, que entrevistó a la madre del menor, ella está convencida de que los golpes de la riña causaron la muerte de su hijo. Sin embargo, el informe de la autopsia, dado a conocer esta semana, contradice la versión de la progenitora del alumno: "Muerte súbita, sin traumatismos que puedan ser vinculados con el causal de muerte".



La Sociedad Argentina de Cardiología y la Fundación Cardiológica Argentina (FCA), informó que en ese país ocurren alrededor de unos 40 mil de estos fallecimientos por año, según La Nación.



Pese a las pruebas, la mujer informó que denunciará a las autoridades escolares por no avisarle acerca de la pelea de su hijo.



"Nadie me llamó, nadie me dijo nada. Yo lo vine a buscar a la puerta del colegio, el nene salió normal, pero con esas molestias en el pecho y mareos", explicó.



Lautaro era nuevo en la escuela. Se le cambió a otro colegio porque sufría de 'bullying', sin embargo, en este nuevo lugar encontraría la muerte.



Por su parte, la profesora que vio la pelea entre los alumnos ya fue "separada de su cargo".