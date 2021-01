Sofía Elizabeth Ortiz Andrada, una joven tucumana de 24 años, pasó por uno de los peores episodios de su vida cuando le negaron la entrada a una discoteca en la playa debido a su sobrepeso, en Mar del Plata (Argentina).

“Estaba disfrutando de mis vacaciones con mis amigas y tuve la idea de ir a un after beach de un balneario al que nos invitaron. Después que pasaron todas mis amigas, cuando quise pasar yo me hicieron una serie de planteos en los que me decían que no podía ingresar “, dijo la mujer a Crónica.

Ortiz Andrada ya hizo la denuncia correspondiente en contra del club Bruto, que la hizo pasar un “momento horrible”.

Según la joven, la seguridad del establecimiento “le dieron vueltas”. Primero le dijeron que el lugar era para mayores de 21 años; ella mostró su documento de identidad donde consta que tiene 24 años. Luego, otra persona le dijo que iba a ver si podía entrar, pero tampoco le permitió el ingreso.

“La reserva era hasta las seis de la tarde, como me hicieron demorar tanto tiempo, me dijeron que ya no podía pasar gratis, que tenía que pagar”, contó.

Pese a que Ortiz Andrada contestó que iba a pagar el precio por la entrada, le respondieron que “ya no podía pasar porque no había lugar”.

Al final, la joven con sus amigas decidieron retirarse, aunque luego la seguridad de la discoteca dejó ingresar a un grupo de 10 personas.

“Una vergüenza. Discriminan y hacen pasar un mal momento a la gente”, concluyó.