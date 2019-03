¡Terrible! Desalmada madre castigaba a sus hijos obligándolos a sentarse desnudos encima de hormigueros

Increíble. Una madre de dos menores de 4 y 5 años no dudó en castigar a sus hijos cada vez que hacían una travesura de una cruel manera: los obligaba a sentarse desnudos sobre unos hormigueros para que los animales los piquen. Si ellos se movían, ella los golpeaba con un látigo.

El hecho fue denunciado por el padre de los menores en la zona rural de Pampa Napenay, cerca a Sáenz Peña, en Argentina. El sujeto identificado como Hugo Castillo, contó a las autoridades que su expareja lo llamó por teléfono para decirle que su hijo de 5 años le pidió irse a vivir con él.

Cuando el hombre llegó hasta la casa de su exesposa, los niños salieron llorando a su encuentro. Como la mujer y su abuela estaban presentes, esperaron estar solos para contarle a su papá lo que su madre les hacía.

"Uno de los chicos llorando me dijo que quería venir conmigo porque ‘mi mamá me obligaba a sentarme sobre un hormiguero para que me piquen las hormigas. Sí o sí me tenía que sentar porque sino me pegaba con un chicote", declaró el padre.

Ante esta situación, Hugo Castillo decidió grabar el cuerpo de sus hijos y ante su asombro, encontró terribles picaduras. Con esto, decidió presentar una denuncia contra la madre de los menores, de quien está separado hace 6 años.

Se supo que tras la denuncia del padre, la abuela y madre de la mujer, decidió poner cargos en su contra por supuestos abusos. Las autoridades no descartan que esta denuncia sea en represalia por la detención de la madre de los niños, pero también detuvieron al hombre para las investigaciones respectivas.