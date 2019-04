Médico ayudó a ladrón que chocó tras asaltarla, pero este igual la amenazó: "Yo sé donde vive" 

Argentina. Pese a que Cecilia Ramos, una médica tucumana de 50 años, ayudó a un delincuente que segundos antes le robó, el facineroso amenazó con que si lo denunciaba, ya sabía dónde vivía.

La galena contó que el ladrón le robó su cartera, se subió a una moto, pero cuando huían a toda velocidad, chocaron contra un patrullero. Uno de los delincuentes fue detenido, y el otro quedó herido en la vereda. A este último, Ramos ayudó para que se recupere.



"Era justamente quien me había robado, tenía mi cartera tirada al lado", dijo la mujer en declaraciones a la prensa argentina, quien agregó que, aunque la comisaría está a media cuadra de su casa, es una zona de mucha inseguridad.



"Los vecinos estaban enfurecidos. Querían golpear al chico por haberme robado la cartera. Lo único que hice es asistir a alguien que tuvo un accidente, como hago siempre", contó la doctora.



El delincuente se lastimó la espalda y tenía lesiones leves también en una pierna y en el codo. La galena lo ayudó hasta que llegara la ambulancia.



"Me juró que él no había robado nada. Le dije: ‘No me mientas, sé que fuiste tú’", y aunque, según la doctora, el delincuente dijo que no lo denunciara porque lo lincharían y prometió que no volvería a robar, el ladrón la amenazó cuando la mujer, firme, mencionó que lo acusaría.



"Entonces me dijo que sabía dónde vivía, me sentí amenazada”, comentó Ramos.



Pese al mal rato, la médico tuvo un mensaje conciliador: "Soy católica, creo en las segundas oportunidades", concluyó.