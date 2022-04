Gran conmoción ha causado en Argentina el hallazgo de una bebé de pocas horas de nacida dentro de una bolsa de basura, minutos antes que pasara el camión recolector de residuos. Un hombre que pasaba en bicicleta logró escuchar los llantos de la menor y la auxilió.

Este terrible hecho sucedió el último miércoles por la tarde en el distrito de Morón, en Buenos Aires. Este ciclista se dirigía a su domicilio cuando al pasar por un montículo de basura escuchó llantos, por lo que, junto a un vecino fueron a investigar, señala el Clarin.

En un principio, los hombres pensaron que se trataba de cachorros que alguien había dejado abandonado a su suerte, pero grande fue su sorpresa cuando vieron a una recién nacida envuelta en trapos y con algunas manchas de sangre.

“Pasa un muchacho en bicicleta, que es vecino de acá. y me dice que había escuchado unos ruidos entre las bolsas, que parecían unos gatitos. Le dije ‘vamos a sacarlos, no los vamos a dejar ahí’. Cuando me acerco, levanto la bolsa, la desato, y cuando abro la bolsa veo a la criatura”, dijo Luis, quien trabaja en un taller mecánico muy cerca del lugar donde se encontró a la menor.

Una tercera persona, Micaela Laura Astrada, se acercó al lugar al ver la conmoción de sus vecinos, por lo que decidió avisar a las autoridades, las mismas que llegaron al lugar de manera inmediata. Según las fuentes policiales, fueron alertados a través del dispositivo vecinal denominado “Ojos en alerta”.

“Estaba envuelta con un trapo de piso y otro blanco, con algo de sangre y parte del cordón. Una señora se acercó cuando nos escuchó y la envolvió con una camisa. Enseguida llegó la policía y se la llevó al hospital”, agregó Luis.

Hallaron a la responsable

La policía se valió de las cámaras de seguridad de la zona para descubrir que una mujer en aparente “estado de nerviosismo” había dejado dos bolsas de residuos en el lugar. En uno de ellos se encontraba la bebé.

En otras imágenes se ve a la mujer, esta vez a cien metros del lugar donde fue hallada la menor. Ella fue detenida por la policía y fue llevada al hospital de Morón, donde le realizaron exámenes ginecológicos.

Según los médicos que atendieron a la recién nacida, llegó al nosocomio “con hipotermia, pero en buen estado general de salud”.

“Se trata de una bebé de pocas horas de vida, que llegó con el cordón y manchas de sangre. Al ingreso estaba con hipotermia por la situación de estar adentro de una bolsa, pero se pudo actuar rápidamente y la verdad que la beba está en muy buen estado”, señaló el director de ese centro de salud, Jacobo Netel.

El médico indicó que la recién nacida tenía “dos o tres horas” de vida cuando fue hallada, pesando 3,540 kilos y que llegó al hospital con la placenta y el cordón umbilical.

“Seguramente fue un parto en un domicilio, pero la beba estaba en buenas condiciones, con buen peso, y salvo la hipotermia al ingreso, después se recompuso y está muy bien. Se alimentó y descansó bien”, agregó el médico.

“La beba se va a quedar en el hospital el tiempo que sea necesario hasta que la Justicia decida los pasos a seguir”, finalizó el galeno.