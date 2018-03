Un reciente fallo de la justicia de Argentina ha sembrado polémica en el mundo. Y es que la Cámara Primera de Tribunales de Familia de nuestro vecino país sentenció a una mujer a pagarle a su expareja por cada día que no le permitió ver a su hijo.

La mujer de Córdoba, Argentina, deberá pagar nada menos que 677,93 pesos, es decir unos 108 soles, por cada día que no le permitió a su expareja ver al hijo que ambos concibieron. Según la abogada del hombre, no pudo ver al pequeño de dos años por lo menos en diez oportunidades.

‘Tenemos un acuerdo firmado por las partes y homologado por una jueza desde hace un año y medio en el cual la progenitora incumple sucesivamente el contacto con el padre no conviviente. No se lo da, no le permite verlo’, dijo a medios argentinos la abogada Claudia Maldonado.

Asimismo, la defensa del padre denunciante aseguró que a la fecha han podido acreditar, con presencia de la policía, que en diez oportunidades el hombre fue a ejercer su derecho de ver a su hijo y no se lo permitieron.

‘Nosotros venimos luchando por el régimen de visita desde hace dos años y medio. En ese tiempo han sido muy pocas las veces que el papá pudo ver al nene. En setiembre del 2016 se firmó el acuerdo de visitas y se lo incumple sistemáticamente’, dijo la abogada argentina.

Además contó que tanto el padre como toda su familia han sido denunciados por violencia familiar, para ‘que no quede una persona que pueda buscar al pequeño de dos años’, agregó la abogada al medio La Voz.

Este caso de Argentina nos trae a la memoria el terrible momento por el que pasó Armando Valdez, un padre peruano que fue humillado por su expareja y amenazado con no permitirle ver a su hijo por no poderle pagar el exclusivo colegio al que asistía.

Mujer humilla a su esposo por no poder pagar colegio exclusivo. Video: Beto a Saber

