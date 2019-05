Argentina: Mujer será indemnizada con US$ 225 por recibir publicidad no deseada en el celular La ciudadana argentina se encontraba inscrita en el registro de personas que no desean recibir mensajes o llamadas publicitarias en el móvil

