Argentina: Niñita de 11 años salva a su familia de asalto con atinada reacción tras toparse con los ladrones | FOTOS

Una niñita de 11 años se convirtió en el héroe del día tras frustrar el robo a su vivienda en Argentina . Todo ocurrió cuando la menor se quedó sola en casa y vio cómo tres ladrones se metían al inmueble. Es allí que tuvo una reacción digna de admirar y replicar.

Todo ocurrió este miércoles cuando Eva, la madre de la niña, salió de su casa para ir al colegio a entregar un certificado. " La dejé sola diez minutos porque ella está en reposo, con neumonía. Cuando llegué a la puerta del colegio, me llegó una llamada suya. Me dijo: 'Mami, vení rápido que están entrando tres chorros'", indicó Eva a TodoNoticias.

A los pocos minutos de que Eva saliera de su casa, la pequeña escuchó ruidos y desde la ventana vio como tres delincuentes intentaban romper la puerta de entrada. En ese momento, la menor se escondió en su habitación con su celular y llamó al 911. Luego alertó a su mamá.

Al notar que los ladrones se acercaban, la niña ocultó su celular. El menor de los intrusos, un joven de 15 años, la retuvo y le prometió que no la lastimarían, mientras sus compinches revisaban la casa en busca de dinero.

Algunos instantes después, los ladrones vieron que cinco unidades del Comando de Patrullas estaban en la entrada de la casa. Es así que decidieron escapar por la vivienda de uno de los vecinos de la zona.

Según la madre de la niña, los ladrones fueron enviados por su expareja. "No tengo ninguna duda. El menor de los ladrones le admitió a mi nena que los había mandado Sebastián Castro, el padre de mi hija menor, a quien no puedo ver hace dos meses. Nos separamos hace un año y medio y estamos en medio de un juicio por alimentos. Ya me venía amenazando".

