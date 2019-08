¡Conmoción en Argentina! Niño desaparece de su casa y hallan su cuerpo colgado de un puente | FOTOS

¡Conmoción en Argentina! Un menor de cuatro años encontró horrible muerte tras desaparecer de la puerta de su casa y luego ser hallado colgado de un puente.



Un pequeño de solo 4 años fue hallado sin vida en la provincia de Tucumán, Argentina. El menor desapareció de su casa y, poco después, los familiares encontraron su cuerpo colgado de un puente, atado de un cable. Esta noticia ha conmocionado a los argentinos.

Las autoridades descartan que se trate de un suicidio y aseguran que el menor fue asesinado, ya que es imposible que un pequeño de esa edad realice todo ese ritual para quitarse la vida. "Alguien lo ha seguido. Él no se va ir solo al monte, lo han llevado. Yo no me meto con nadie, no entiendo por qué hicieron esto", declaró el abuelo del niño, quien aseguró que su nieto desapareció solo por 10 minutos.



Las autoridades esperan los resultados de la autopsia y temen que el pequeño haya sido abusado sexualmente por alguien conocido a quien habría reconocido y para no ser delatado decidió quitarle la vida.

Una mujer asegura que vio a un hombre cargando al niño mientras el menor forcejeaba y gritaba para liberarse, versión que está siendo analizada por los investigadores.



En tanto, decenas de personas marcharon para exigir justicia por el pequeño Benjamín.