Argentina: Peruano asesinó a su vecina a puñaladas tras discutir "por unas hojas en la vereda" | VIDEO | FOTOS

Juan José Ittos, un ciudadano peruano de 34 años, que asesinó a puñaladas a una vecina tras discutir "por unas hojas en la vereda", fue trasladado al penal de Melchor Romero, que cuenta con servicio permanente de salud mental luego de determinar que sufre de problemas psiquiátricos, en Buenos Aires,Argentina.

Ittos se le acercó a la comerciante Silvia Tehl Ricci de Canali, de 61 años, y comenzó a discutir para luego apuñarla en el pecho, la cara y el estómago. La víctima corrió herida hasta su casa y falleció en el garaje de su vivienda, mientras que el homicida tiró el cuchillo en la vereda y entró en su casa.



Tras ser capturado, las pericias analizaron que el peruano sufre problemas psiquiátricos: tiene "psicosis delirante" y no está en condiciones de ser investigado por lo que fue ingresado a un hospital de salud mental.



Según los estudios practicados, Ittos "presenta un episodio psicótico caracterizado por ideas delirantes, fenómenos alucinatorios, pensamiento incoherente y desorganizado, y pérdida de contacto con la realidad".



Eso no es todo, pues también sufre "una severa afectación de su juicio crítico a sí mismo, no presenta crítica ni conciencia de su situación ni de su enfermedad, por lo que el cuadro mencionado resulta peligroso para sí y para terceros con riesgo inminente de comportamientos desajustados".



Las autoridades y peritos sugirieron que el peruano fuera internado "en una institución psiquiátrica adecuada para su estudio y tratamiento en forma urgente".



La policía de Buenos Aires capturó a Ittos, quien no opuso resistencia y, según el relato policial, "se encontraba en shock".