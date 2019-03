Polémica por la opinión del organizador de la ‘Marcha por la Vida’ sobre abusos a menores

El último sábado en Argentina se realizó la 'Marcha por la vida', que movilizó a miles de personas en ese país, sin embargo, la polémica estuvo cuando el coordinador Alejandro Geyer sugirió que una niña de diez años podría quedar embarazada por tener sexo consentido con un familiar y que debería continuar con la gestación.

En una entrevista con TN Noticias, Geyer fue encarado por la periodista Valeria Sampedro después que se indicara en la marcha que también se debe revocar el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), en Argentina.



"Ustedes están pidiendo que la ley vaya hacia atrás", señaló Sampedro. "No hay ley del aborto en la Argentina", contestó Geyer.



"No hay ley de aborto libre, por ahora. Sí hay un fallo de la Corte Suprema (de Argentina) que habilita mediante algunas circunstancias, como la violación, a que se realice el aborto", dijo la periodista, recordando el caso de una niña que fue violada en Tucumán que, posteriormente, falleció tras intentar hacerle una cesárea.



"¿Y si no fuera víctima de violación", respondió Geyer."¿Qué, quiso tener sexo consentido a los diez años con el abuelastro?", preguntó la periodista: "Pongamos. Puede haber un caso", dijo el coordinador de la 'Marcha por la vida' en Argentina.



"¿Eso es defender a la vida? ¿Ustedes creen que a ella eventualmente le cabe la sospecha de querer tener relaciones sexuales?", repreguntó la periodista.



"No, yo no dije eso. Me está llevando a un campo que no tiene nada que ver", indicó Geyer.



Sin embargo, el coordinador de la 'Marcha por la vida', dijo que la niña debe continuar con el embarazo y "necesita todo el apoyo" de la familia.