Argentina: Policía de civil mató a dos delincuentes peruanos que robaban una casa | VIDEO | FOTOS

Un policía de civil se enfrentó a cuatro delincuentes peruanos, resultando con dos facinerosos muertos, un detenido y el cuarto logró fugarse cuando salían de robar una vivienda en una zona de restaurantes de Buenos Aires, Argentina.

Minutos antes del Año Nuevo, tres asaltantes-y uno más que se quedó en un auto-ingresaron a una casa por la puerta de acceso principal y comenzaron a revisar el interior utilizando guantes.



Un policía, quien estaba de civil y custodiaba el estacionamiento del restaurante 'La Rosa Negra', muy famoso en la zona, se percató que el auto no era de la familia y se acercó.



Cuando el delincuente que estaba en el automóvil lo vio comenzó a tocar la bocina para que sus cómplices salieran de la casa. Los tres peruanos querían huir del lugar y dispararon contra el oficial que repelió la acción, matando a dos e hiriendo a un tercero.



El delincuente peruano abatido fue identificado como Ángel Fredy Cruz Huarachi (38), mientras que el otro asaltante muerto, de la misma nacionalidad, no fue identificado.



Washington Isaac Ynza Hinstroza, también peruano, resultó herido y detenido. El cuarto, quien también sería peruano, pudo escapar, presuntamente herido de bala, aunque no fue hallado cuando fue buscado en los hospitales de Buenos Aires.



El policía, perteneciente a la División Traslado de Detenidos de San Isidro, resultó ileso.