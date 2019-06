¡Insólito! Preso denuncia que sus compañeros de celda le robaron sus calzoncillos cuando se bañaba

Insólito caso. Un reo tuvo que llamar a las autoridades luego de acusar a sus compañeros de celda de robar su calzoncillo tras entrar a la ducha para bañarse. El hecho ocurrió en Argentina.

Según informa el portal Crónica, un sujeto de 30 años detenido por robo calificado en la Comisaría 19ª de la ciudad de Herrera, departamento Avellaneda en Santiago del Estero, había ido a ducharse. Antes de entrar, dejó sus prendas cerca para luego lavarlas.

Sin embargo, al salir, no encontró su calzoncillo. El sujeto comenzó a preguntarle a sus compañeros de celda si alguno había tomado su ropa interior, pero todos lo negaron y señalaron que no habían visto nada.

Pese a la insistencia, el hombre optó por no decir nada más y se comunicó con los efectivos policiales y entabló la denuncia por robo. “Jefe me han robado el calzoncillo. Me entré a bañar cuando salí ya no estaba”, les dijo.

Al realizar la requisa respectiva, los policías encontraron el calzoncillo en una celda. Entre otras cosas, hallaron armas blancas que algunos de los reos tenían escondidas.