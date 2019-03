Argentina: Profesora no le permitió almorzar a cuatro alumnos 'porque no habían llevado servilleta ni botella con agua'

Un grupo de alumnos de un colegio en Argentina fueron impedidos de almorzar en el comedor del centro educativo, solo porque no habían llevado servilletas ni una botella de agua. El hecho generó gran indignación en redes sociales tanto de Argentina, como de otros países.



El indignante hecho ocurrió en la Escuela 28 de Andacollo, en la localidad de Neuquén, donde 228 alumnos almuerzan cinco días de la semana, informaron los medios de Argentina.



A la hora de almuerzo un grupo de pequeños se sentó a la mesa, pero cuando la profesora se dio cuenta que cuatro de ellos no tenían la servilleta, ni una botella de agua, sencillamente los hizo pararse y que se retiren del lugar.

Incluso la profesora le envió a los padres de familia una nota, indicando que a su hijo no le habían dado el almuerzo porque 'no había cumplido los acuerdos para quedarse en el comedor'.



Sin probar alimento alguno los pequeños tuvieron que irse a sus casas y en algunos casos no había nadie debido a que no los esperaban sus padres, a esa hora.

Como no podía ser de otra manera esto generó la indignación de los padres de familia, quienes reclamaron por lo sucedido a las autoridades del colegio y a la Defensoría del Niño en Argentina.



Los padres esperan que el Consejo Provincial de Educación tome medidas disciplinarias contra la profesora, quien se mostró arrepentida por lo sucedido.