Un adolescente de 14 años, quien era un prospecto para ser futbolista, fue apuñalado por otro menor en una discusión de fútbol en la localidad cordobesa La Cumbre (Argentina). Todo ocurrió después que el equipo de la víctima estaba celebrando la obtención de un campeonato.

Martín Ponce, nombre del menor, quiso intermediar para que su mejor amigo, que jugaba en el Club Atlético 25, y futbolistas adolescentes del equipo rival no se agarren a golpes. Sin embargo, otro menor, quien fue compañero de la víctima en el mismo equipo, le aplicó dos puntazos con un arma blanca y le causó las heridas que le provocaron el deceso.

Pese a que el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de La Cumbre, los médicos no pudieron hacer nada, falleciendo a raíz de una herida de arma blanca en la zona del tórax.

El adolescente que cometió el crimen fue detenido en el Complejo Esperanza de Córdoba, y fue puesto a disposición de un juzgado de menores.

Leonardo Olivera, entrenador del Club Atlético 25, lamentó la muerte de su jugador: “Para La Cumbre ha sido una tragedia, Martín y el otro chico tenían toda una vida por delante (...) Sé que para La Cumbre es un golpe muy duro, y para sus compañeros. Era un chico muy querido, estamos todos consternados. Hubo una discusión, Martín trató de mediar, se agrandó la pelea, que terminó con que el otro chico sacó un arma blanca y acabó con la vida del joven”, agregó el DT.

El entrenador informó que “una de las puntadas se la dio cerca del corazón, y dicen que otra cerca del hígado”.

Para Olivera, los jóvenes no eran “enemigos ni nada”, pues en La Cumbre “nos conocemos todos”.

"Era estudioso, muy inteligente. Era un chico muy bueno. Es trágico para todos, deja un mensaje para nosotros, para los padres, la familia y todo los que trabajamos en esto. No puede ser que pase en un pueblo tan chico”, concluyó el DT.

El club donde jugaba Martín hizo una emotiva publicación en Facebook: “No hay palabras para describir este dolor. Todavía es increíble y no podemos asumirlo. Sólo dar desde nuestro lugar nuestras condolencias a la familia que siempre nos acompañó, que desde hace muchísimos años están con nuestros colores a flor de piel.Quisiéramos poder haber publicado hoy ‘Buen día campeones’ como siempre lo hacemos cada vez que damos una vuelta, pero no es así. Hoy no es un buen día para nadie. Lo contrario. Es el peor de los días. El más duro para todos los que integramos esta gran familia. Se nos fue el mejor de los cracks. El dolor por esta pérdida nos dejó mal. No podemos creerlo. Familia Patriota, acompañemos en lo que podamos a su familia. Hoy era un día para gritar con alegría y festejar el título más lindo, festejar que nuestra quinta división había salido campeón. Así te fuiste. Campeón. Te queremos con el alma, amiguito”.

