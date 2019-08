Australia: Pareja de veganos fue condenada por provocarle grave cuadro de desnutrición a su bebé con sus dietas

Una pareja de esposos fue encontrada culpable de provocarle un cuadro de desnutrición a su bebé, por solo darle productos de origen vegetal y no los suplementos nutricionales que todo pequeño necesita, en Australia.



Como consecuencia de la dieta alimenticia que le brindaban sus padres, la pequeña sufrió un cuadro de desnutrición, incluso no tiene dientes y no podía gatear.



El medio británico 'The Guardian', informó que la pequeña, cuya identidad se guarda en reserva, sufrió una enfermedad ósea que incluso hasta le causó fracturas.

Pero eso no es todo, la pequeña no había sido llevada al médico desde que nació y no le habían puesto ninguna vacuna, informaron los medios de Australia.



Trascendió que la dieta de la pequeña consistía en alimentos veganos como avena, papas, arroz, tofu, pan, leche de arroz y algunas veces fruta, pero jamás le dieron ningún suplemento nutricional.

Ante esta situación, a los padres no les quedó otra salida que admitir su responsabilidad en el caso.



La justicia de Australia los condenó a 18 meses de cárcel, que quedó suspendida, además, les quitó la custodia de sus tres hijos.