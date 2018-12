Australia: Las 'gemelas más idénticas del mundo' pidieron casarse con el mismo hombre | VIDEO y FOTOS

Dos hermanas gemelas, que en Australia viven con el mismo hombre, pidieron autorización para contraer matrimonio, pero la ley no se los permite, pues en su país no está aprobada la bigamia.

Anna y Lucy De Cinque , ‘las gemelas más idénticas del mundo’, se unieron hace seis años con Ben Byrne.



“Fuimos claras en decirle que venimos en ‘pack’, y él insistió en que no tenía ningún problema con eso. Al ser un hermano mellizo, él dijo que entendía el lazo que nos une”, dijeron las hermanas en una entrevista a un programa televisivo.



Aseguraron no tener problemas de celos porque Ben las complace por igual en todo.



“Si besa a Anna, me besa a mí después, y nos toma de las manos cuando salimos”, indicó Lucy.