Padres veganos impusieron dieta a su bebé de 19 meses y casi la matan por desnutrición

En Australia, una pareja vegana alimentó a su pequeña hija de 19 meses con una dieta tan estricta que provocó serios problemas de salud llegando hasta la desnutrición. Ahora, ellos pueden ser declarados culpables por causar lesiones graves en la menor.

Según The Daily Telegraph, la lectura de la sentencia está previsto para enero después que la menor, de 19 meses, desarrolló raquitismo, una enfermedad ósea degenerativa en la que sus huesos podían fracturarse fácilmente.



Asimismo, los exámenes médicos revelaron deficiencia severa de nutrientes como vitaminas A, D, B12; hierro, calcio y zinc.



Los dieta de la menor era: taza de avena con leche de arroz y medio plátano como desayuno; de almuerzo trozo de pan tostado con mermelada o mantequilla de maní y tofu; y para la cena arroz o papas, comidas que no son saludables para ningún bebé.



En las investigaciones se determinó que la menor no podía ni siquiera gatear como otros niños de su edad. La menor no tenía inmunizaciones, controles de seguimiento y tampoco contaba con un certificado de nacimiento.



La madre indicó que la dieta vegana era seguida por todos sus hijos, incluso sus hijos mayores de 4 y 6 años. A estos menores también los encontraron en estado de desnutrición.



Las autoridades de Australia decidieron apartar a los padres de los menores para que fueran llevados a un centro de cuidado donde su salud mejoró notoriamente.