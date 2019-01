Su esposa desapareció, lo acusaron de feminicidio y estuvo en prisión, pero a ella la hallaron 'paseando' en otra ciudad

En Bolivia, una mujer, identificada como Claudia Tusco, fingió su desaparición más de dos meses mientras su pareja fue enviado a prisión por dos meses por supuesta trata y feminicidio. Ella fue encontrada divagando en la ciudad de El Alto con dos hombres.

Tusco fue reportada como desaparecido el pasado 27 de octubre de 2018. Debido a que no había más pistas sobre la mujer, su pareja Miguel C. A., fue acusado de asesinarla y ocultar el cadáver por lo que fue enviado la cárcel de San Pedro, en Bolivia.

Después de varios meses desaparecida, Tusco fue encontrada por los familiares del hombre.



"Estoy arrepentida, una madre no hace eso, pero necesitaba el dinero para mis hijos", dijo la mujer, quien fue procesada por el delito de abandono de menores, al ser presentada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la ciudad de La Paz, en Bolivia.



Tusco es madre de cuatro niños, quienes quedaron al cuidado de su abuela, madre de la supuesta desaparecida, quien siempre pedía ayuda para que esclarezca el caso.



Según el reporte policial, "ella habría permanecido divagando en compañía de otras dos personas más, con quienes habría sostenido alguna relación sentimental".



Los familiares de Miguel investigaron el paradero de Tusco mediante redes sociales cuando la hallaron caminando tranquilamente por la ciudad de El Alto, en Bolivia. Luego, prepararon una trampa para detenerla.



El sujeto, enfermero de profesión, fue liberado después de dos meses de prisión, pues fue el último que vio a Claudia Tusco tras entregarle dinero para sus hijos.



"Es que todos me acusan a mi nomas y no se dan cuenta de cómo él me trataba (...) Me fui porque necesitaba dinero, fui a buscar trabajo. Mi error ha sido dejar a mis hijos y estoy arrepentida, una madre no debe hacer eso", dijo Tusco, quien fue enviada con detención preventiva a la cárcel para mujeres de Miraflores de la ciudad de La Paz, en Bolivia.