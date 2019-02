Joven de 20 años se puso un 'piercing' en la nariz, se infectó con una bacteria y terminó parapléjica

La joven brasileña Layane Dias se puso un 'piercing' en la nariz porque le parecía divertido, sin embargo, nunca sospechó la pesadilla que le esperaba: la nariz se infectó con una bacteria y terminó parapléjica.

Todo comenzó en julio del 2018 cuando Layane Dias tenía 19 años. Antes de iniciar sus estudios universitarios, quiso ponerse a la moda con el 'piercing', pero, de la nada, comenzó a sentir dolores muy fuertes en la espalda hasta el límite de no llegar a sentir las piernas.



Layane Dias comentó que no sentía nada de "los senos para abajo". Su familia la trasladó a emergencias para que la trataran: un análisis de sangre y orina revelaron que dentro de su organismo tenía una bacteria llamada Staphylococcus aureus.



"El médico me preguntó si había tenido alguna herida en la nariz o algo similar porque, tal como me explicó, esa bacteria suele generarse en las fosas nasales. Fue entonces cuando le conté que me había hecho un piercing en la nariz el mes anterior", dijo Dias en una entrevista con la BBC.



Aunque intentaron atenderla, los dolores y la falta de movilidad de las piernas determinaron que la internen. Le aplicaron morfina y tomaron radiografías. Los galenos decidieron trasladarla al Hospital de Brasilia para darle mejor atención ya que su caso fue clasificado como "grave".



En el nosocomio brasileño le hicieron más exámenes que reveló otra complicación en el cuerpo de la joven: tenía medio litro de pus entre tres vértebras que presionaban su médula espinal. Inmediatamente, Layane Dias fue operada de emergencia porque todo ese líquido podría haberla infectado aún más.



Si bien el dolor se fue, las consecuencias fueron fatales: Dias quedó parapléjica. Estuvo dos meses más en el hospital para regresar a casa con una certeza: pasar todos los días en silla de ruedas.



Layane Dias comparte su historia de lucha, a través de su cuenta de Instagram, que, lejos de deprimirse, ayuda a otras personas en situaciones similares.



"Lo que quiero es que la gente tenga más cuidado cuando se haga un 'piercing'. Que escoja bien el sitio en el que se lo van a hacer. Y que quienes hacen las perforaciones sean extremadamente cuidadosos con las medidas de higiene", concluyó.