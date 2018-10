Brasil: Joven mostró cómo le quedó el rostro tras la brutal golpiza que le dio su novio por subir foto en Instagram

Una joven universitaria de 22 años fue brutalmente agredida por su novio, un campeón de motocross, solo por subir una foto a su cuenta de Instagram. Mientras la golpeaba en el rostro el iracundo sujeto le decía que "las mujeres con novios no pueden tener fotos mostrando sus senos”.



El hecho se registró en la torre Tampa’s Element en Florida y la joven, a pesar de tener el rostro moreteado, subió un video en Instagram para denunciar que fue víctima de violencia por parte de su pareja, Erick Bretz, con quien solo llevaba tres meses de relación amorosa.

"Estoy repitiendo esta foto porque mi ex novio dijo que una mujer con novio no podía tener una foto "mostrando los senos" en el Instagram. Pido que TODAS las mujeres puedan tener fuerza y ​​coraje para terminar relaciones abusivas como mi última pareja. Comenzó con quejas de mis fotos en el Instagram, después por los comentarios en ellas, mensajes que recibía en el Whatsapp ... hasta que me tomó por el pelo y dijo que necesitaba aceptar mi realidad porque yo era la mujer de la relación. Un hombre que te trata así no te respeta y no te ve como ser humano. Él no va a cambiar", dice parte del post que publicó la joven en Instagram.

De acuerdo al informe de la policía, Erick Bretz estaba bajo medicación por insomnio y había consumido cuatro cervezas y tres cuartos de una botella de vino, por lo que al momento de discutir con Melissa Gentz, este la arrojó al suelo, le pateó la cabeza y aplicó fuerza sobre su garganta con sus dos piernas, dejándole sin el aire.



Le arrancó, además, mechones enteros de cabello mientras la arrastraba por el apartamento, hasta pegarle en la frente con una botella. La muchacha subió después una foto a Instagram donde mostraba la cantidad de pelo que le había arrancado su novio.

Erick Bretz fue arrestado y luego liberado a los dos días tras pagar una fianza de 60 mil dólares, y tener una orden de alejamiento que le prohíbe cuando tipo de contacto con la joven.



"No voy a esconder las marcas de mi historia porque ninguna mujer debiera sentirse avergonzada o responsabilizada por ser víctima de violencia doméstica”, afirmó Melissa Gentz en su perfil de Instagram.