¡Para no creerlo! Una bebé recién nacida sobrevivió de milagro luego de que su madre la diera por muerta tras el parto en Brasil . Al momento, la noticia le ha dado la vuelta al mundo y ha generado miles de reacciones.

La bebé fue rescatada con vida cerca de la ciudad de Cuiabá, capital del estado de Mato Grosso en Brasil . La pequeña había permanecido seis horas enterrada bajo tierra luego de que su madre y abuela la enterraran pensando que había nacido muerta.

El último martes, la Policía de Brasil recibió una llamada telefónica donde denunciaban que un recién nacido muerto durante el parto había sido enterrado en el patio de una casa vecina.

Las autoridades llegaron al lugar y lo que encontraron los dejó estupefactos: la niña estaba con vida después de seis horas de haber sido sepultada bajo tierra. Rápidamente, la menor fue trasladada a un hospital cercano con signos de hipotermia grave y trastorno de coagulación. Al momento, la bebé se encuentra en perfecto estado de salud tras ser atendida.

La Policía de Brasil viene investigando si la madre, la abuela y la bisabuela de la bebé , Kutsamin Kamayura, están implicadas en el hecho.

Según el testimonio de la madre revelado por las autoridades, empezó a sentir contracciones y dio a luz en el baño de su casa. La recién nacida se habría golpeado la cabeza contra el suelo y no reaccionó más.

La bisabuela de la niña, que fue detenida de manera preventiva, explicó que la bebé no lloró durante el parto y que por ello la creyó muerta. Siguiendo las costumbres indígenas, la enterró de pie y envuelta en un paño.

Para el comandante de la Policía Militar en Canarana, Joao Paulo Bezerra do Nascimento, la familia de la recién nacida no actuó por desconocimiento. "Ella fue enterrada en el patio, colocaron una bolsa con latas y una bicicleta para disfrazar. No creo en la versión de la familia (que creía que la niña estaba muerta) " , dijo la autoridad.



Puedes ver el video de su rescate aquí . LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LAS SUSCEPTIBILIDADES

