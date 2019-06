Jovencita de 22 años quiso ser como Barbie, se operó y terminó pareciéndose a una muñeca inflable | BULGARIA | FOTOS

Noticias insólitas. Muchas niñas sueñan tener una 'Barbie' de colección entre sus juguetes, pero una joven de 22 años soñaba convertirse en una verdadera muñeca e hizo hasta lo imposible por parecerse a ella, aunque con el tiempo todo quedó solo en eso y terminó pareciéndose más a una muñeca inflable, ya que la docena de operaciones que se ha realizado la han cambiado por completo.



Ella misma afirmó que es su sueño desde que era una niña y sus padres le regalaron el juguete, por ello se realizó implantes de pecho y glúteos llegando tallas inimaginables. Pero lo que ha llamado la atención de sus operaciones son sus labios, ya que se ha puesto ácido hialurónico en repetidas ocasiones.



Incluso, muchos de sus seguidores indican que sus labios parecen como si fueran a reventar, pero a pesar de los comentarios negativos, Andrea Ivanova no se deja amedrentar ni se siente mal por lo que piensen de ella.



“Todos tenemos el derecho de vivir y lucir como queramos, no es necesario para todos encajar en un estándar impuesto por otras personas. Es una decisión personal y nunca he temido expresarlo”, expresó Andrea Ivanova.