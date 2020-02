La música es una de las mejores opciones para demostrar el amor que sientes por una persona. Planifica y haz tu lista de canciones para este mes de amor, cuida los pequeños detalles para que el amor perdure en tu vida conyugal.

Just Like Heaven de The Cure

I don’t wanna miss a thing de Aerosmith

Wonderwall de Oasis

If I Had A Gun... de Noel Gallagher’s High Flying Birds

Mariah Carey de Without You

It Must Have Been Love de Roxette

Yellow de Coldplay

You are so beautiful de Joe Cocker

Unchained Melody de Righteous Brothers

Right Here Waiting de Richard Marx

I Will Always Love You de Whitney Houston

No More Lonely Nights de Paul McCartney

Something de George Harrison

Crazy Little Thing Called Love de Queen

My Heart Will Go On de Céline Dion

Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler

All My Loving de The Beatles

You’re Still The One de Shania Twain

Tender de Blur