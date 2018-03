Noticias insólitas: Capturan a ‘Juancho’, cocodrilo que era una atracción turística en Managua

Insólito. Un cocodrilo apodado ‘Juancho’, que atraía a los visitantes más curiosos de Puerto Salvador Allende en Managua, fue capturado este miércoles y llevado al Zoológico Nacional, luego de varios años de ser la estrella no invitada en uno de los principales destinos turísticos de Nicaragua.



‘Juancho’, un cocodrilo (Crocodylinae) silvestre de unos 3 metros de largo y más de 300 kilos de peso, fue capturado para evitar que ataque a algún visitante desprevenido en el lugar, que cada mes recibe a más de 130.000 personas, informó el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), a través de medios del Gobierno de Nicaragua.



El cocodrilo se volvió un atractivo natural de Puerto Salvador Allende porque hacía apariciones a la orilla del Lago de Managua o Xolotlán, sin importarle la presencia de humanos.



Cocodrilo que habitaba en el Lago Xolotlán fue trasladado al Zoológico Nacional

Los paseos de ‘Juancho’ se hicieron míticos porque no siempre ocurrían, a veces se camuflaba entre las rocas, y muchos únicamente lo vieron en fotografías virales en redes sociales.



Hasta ahora, el cocodrilo no representaba peligro para los turistas, debido a que las personas no necesitaban pisar la costa para disfrutar de los atractivos del lugar, sin embargo, eso cambió en febrero pasado, con el establecimiento de una empresa de motos y bananas acuáticas. Las autoridades no especificaron las razones de la mudanza del cocodrilo.



‘Juancho’ ahora vivirá a 16 kilómetros de su antiguo hogar, donde será una de las atracciones para miles de familias que visitan cada día el Zoológico Nacional de Nicaragua. (Con información de EFE)

