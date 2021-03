El abogado de Emma Coronel, la esposa del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, denunció que presuntamente las autoridades federales de los Estados Unidos filtraron información que pone en peligro la integridad de los familiares de su representada.

En una entrevista con The Other Side of Midnight de WABC Radio, Jeffrey Lichtman, abogado de Coronel, criticó que supuestos agentes federales han filtrado información de supuestas colaboraciones de le esposa del Chapo con la justicia norteamericana.

Para el hombre de leyes esta filtración está diseñada para matar a la familia de Coronel. “Es la peor mala conducta que yo haya visto del gobierno en 30 años”, manifestó Lichtman.

Emma Coronel: ¿De qué acusan a la esposa de “El Chapo” Guzmán en EE.UU.?

TEMEN ATENTADO CONTRA HIJAS DE CORONEL

Trascendió que en la información se habría filtrado que los testimonios de Coronel hundirían en prisión a los lideres del Cártel, quienes en venganza pueden atentar contra las gemelas de 9 años, fruto del amor entre Guzmán y su esposo.

“Seamos claros. Ella tiene dos niñas de 9 años que están siendo expuestos, y hacer esas informaciones con tanta ligereza implica un riesgo muy alto para sus vida”, expresó.

Para el abogado, la filtración del solo hecho de un supuesto intento de colaboración de Emma Coronel con las autoridades, obligaría a su defendida a cooperar por la presión que lleva encima.

Jeffrey Lichtman también es conocido en los Estados Unidos por asumir la defensa legal del líder de la Familia Criminal Gambino de Nueva York, John Gotti Jr.

