Esposa de Sebastián Piñera sobre las protestas en Chile: "Tendremos que reducir nuestros privilegios" | VIDEOS

En medio de las protestas en Chile, se filtró un mensaje de WhatsApp de Cecilia Morel, esposa del presidente Sebastián Piñera, indicando que lo que está viviendo su país "es como una invasión extranjera, alienígena".

Aunque el audio se difundió en Whatsapp hace unos días, recientemente el diario La Tercera confirmó la veracidad, algo que también tuvo que hacer el gobierno de Sebastián Piñera.



Son 51 segundos que la primera dama de Chile indica que están viviendo una "invasión extranjera, alienígena" y que van a tener que "disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás".



El audio de Morel habría sido enviado a una amiga íntima de la esposa de Sebastián Piñera: "Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos, porque lo que viene es muy, muy grave".



"Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento, de alimentos, incluso en algunas zonas el agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto, o sea, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlas. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar las comidas y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás”, dijo Morel en el audio de Whatsapp.



Pese a las críticas por sus palabras, Cecilia Pérez, vocera del gobierno de Sebastián Piñera, trató de minimizar el audio de Morel: "Cuando la primera dama señala que estamos sobrepasados no se refiere al Gobierno, no se refiere a las Fuerzas Armadas, se refiere a las imágenes impactantes que teníamos como país".

También confirmó que el audio de la primera dama de Chile es real: "Es real, es una conversación en el contexto con un grupo de amigas donde, el fin de semana, les manifiesta lo que yo creo que es lo que todos los chilenos sentimos".



La vocera del gobierno de Chile indicó que "ese sobrepasarse es del corazón, es del alma, el no comprender cómo podía haber tanta violencia, cómo se podían aprovechar y que existieran delincuencia, saqueos con incendios que terminaron con la vida de personas".



Las protestas continúan en Chile, donde hasta el momento se han contado 15 muertos y cientos de heridos. Esto comenzó la semana pasada con evasiones masivas en el Metro de Santiago y luego derivaron en un movimiento más amplio con diversas demandas sociales apuntando a la desigualdad que existe en el país.